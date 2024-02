Volta Redonda foi eliminado pelo Athletic na primeira fase da Copa do Brasil - Fernanda Trindade/Athletic

Publicado 27/02/2024 21:22

Minas Gerais - Em duelo válido pela primeira fase da Copa do Brasil, na noite desta terça-feira (27), o Volta Redonda foi ao Estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei, no interior de Minas Gerais, e não conseguiu avançar. Apesar de todo o controle e inúmeras chances desperdiçadas, o Esquadrão de Aço perdeu pelo placar de 1 a 0 e deu adeus ao torneio de mata-mata.

Por ter melhor posição no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Voltaço jogou fora de casa, mas contando com a vantagem do empate para avançar à segunda fase e enfrentar o CRB, que eliminou Rio Branco-AC. Apesar de melhor em campo ao longo dos 90 minutos, a equipe do Sul do Estado do Rio não conseguiu reverter o placar aberto ainda no primeiro tempo.

O único gol do jogo saiu aos 23 minutos do primeiro tempo, quando o Volta Redonda já dominava no campo de ataque. O Athletic aproveitou espaço nas costas do lateral-direito Wellington Silva e, após lançamento, Rafael Conceição escorou para o meio. A zaga afastou mal, Weliton Torrão ficou com a bola e ajeitou para Robert, que finalizou com categoria, de fora da área, acertando o canto direito do goleiro Paulo Henrique.

Com o resultado, o Volta Redonda, além da eliminação, deixou de embolsar R$ 945 mil e ficou apenas com os R$ 787,5 mil pela participação na primeira fase da Copa do Brasil. A equipe comandada por Rogério Corrêa vira a chave e foca na última rodada do Campeonato Carioca, no domingo (3/3), contra o Nova Iguaçu, de olho em uma vaga na Taça Rio.