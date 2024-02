Robinho foi condenado por estupro conta uma jovem, em 2013 - Reprodução

Robinho foi condenado por estupro conta uma jovem, em 2013Reprodução

Publicado 27/02/2024 22:21

São Paulo - O Santos emitiu nota para explicar a presença de Robinho, condenado por estupro, no CT Rei Pelé na manhã desta terça-feira (27) e negou qualquer convite. O clube organizou uma confraternização após a vitória por 2 a 1 sobre o São Bernardo, pelo Campeonato Paulista, e o ex-jogador esteve ao lado de membros da diretoria, comissão técnica, atletas do atual elenco e convidados da presidência.

De acordo com o comunicado, Robinho foi ao Centro de Treinamento para acompanhar seu filho em um exame médico e depois apenas cumprimentou os presentes na confraternização.

"O Santos esclarece que o ex-jogador Robinho esteve nesta terça-feira (27) no CT Rei Pelé, para acompanhar o seu filho, Robson, atleta da categoria sub-17, em exame médico e apenas cumprimentou os participantes do churrasco realizado no local para o elenco, comissão técnica e diretoria. O clube deixa claro que não houve convite, muito menos a participação na confraternização."



Relembre o caso envolvendo Robinho

Em 2022, o ex-jogador foi condenado na Itália a nove anos de prisão pelo crime de violência sexual em grupo contra uma jovem mulher de origem albanesa. O caso aconteceu em 2013, em Milão.

A mais alta corte da Itália já encerrou qualquer possibilidade de recurso após as derrotas Robinho em todas as instâncias. Desde então, a Itália pediu a extradição para as autoridades brasileiras, o que não ocorreu porque o Brasil não extradita cidadãos.

As autoridades italianas solicitaram que a pena seja cumprida no Brasil. O Ministério Público Federal (MPF) defendeu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), em parecer. A argumentação será analisada. A defesa de Robinho alega que as provas colhidas na Itália "não é condizente com as regras brasileiras".