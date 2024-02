Camisa da Juventus só teve referência ao novo patrocinador em uma etiqueta - Divulgação / Juventus

Publicado 27/02/2024 19:14

O Juventus fechou com a Consul para ser a patrocinadora principal da temporada, mas manterá a camisa 'limpa', sem a marca exposta. Essa é uma ação de marketing da empresa de eletrodomésticos para dar destaque ao uniforme do tradicional clube de São Paulo no ano do centenário.

A iniciativa foi intitulada 'Patrocínio Limpo' e divulgada em um vídeo promocional publicado nesta terça-feira (27). A marca só aparece em uma etiqueta que explica a ação.



"Cuidamos da camisa do Juventus com todo o cuidado. Por isso ela está limpa. Sem marcas. Sem logos. Só as cores do Juventus. Só o emblema do Juventus", diz o texto



Outras empresas que patrocinam o Juventus também não estão estampando suas marcas durante os jogos da segunda divisão do Campeonato Paulista. Não foi divulgado até quando durará a ação de marketing, criada pela DM9, agência que cuida da conta da Whirlpool, empresa dona da Consul.



Lançada em dezembro de 2023, a camisa comemorativa dos 100 anos chamou a atenção desde o início, e recebeu muitos elogios. O tradicional grená ganhou a companhia de detalhes em dourado.