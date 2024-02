Carlos Sainz liderou um dos três dias de testes da pré-temporada da Fórmula 1, na pista de Sakhir, no Bahrein - ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Carlos Sainz liderou um dos três dias de testes da pré-temporada da Fórmula 1, na pista de Sakhir, no BahreinANDREJ ISAKOVIC / AFP

Publicado 27/02/2024 17:18

A temporada 2024 de Fórmula 1 tem início neste fim de semana em um dia pouco usual para os fãs. O GP do Bahrein será no sábado (2 de março). A novidade também se aplicará para a segunda etapa, o GP da Arábia Saudita, na semana seguinte.



O motivo da mudança no dia dos dois GPs, que é tradicionalmente aos domingos, deve-se ao Ramadã, período sagrado da religião muçulmana, oficial nos dois países. Entras as muitas regras pelas quais os fiéis devem seguir está o jejum de comida e líquidos entre o nascer e o pôr do sol.



Devido a isso, o GP da Arábia Saudita passou para o sábado, um dia antes de os muçulmanos entrarem em jejum. Devido à mudança na segunda etapa da temporada, o GP do Bahrein também precisou se adaptar, por causa do regulamento da Fórmula 1, que estipula um tempo mínimo de sete dias entre uma corrida e outra.



Com isso, o GP do Bahrein, que abre a temporada, foi antecipado para 2 de março, com largada prevista para 11h30 (de Brasília). E o treino de classificação será na sexta-feira (1).



Essa não é a primeira vez que ocorre uma corrida no sábado. A estreia do GP de Las VBegas, no ano passado, também foi no último dia da semana.