Pelo Al-Duhail, Coutinho soma 11 jogos, com cinco gols marcados e uma assistência - Divulgação / Al-Duhail

Pelo Al-Duhail, Coutinho soma 11 jogos, com cinco gols marcados e uma assistênciaDivulgação / Al-Duhail

Publicado 27/02/2024 16:00

O meia Philippe Coutinho, de 31 anos, comentou sua transferência do Liverpool, onde viveu o auge da carreira, para o Barcelona, em 2018. Na época, o brasileiro custou cerca de 135 milhões de euros (R$ 728 milhões) ao clube catalão e, no fim, não conseguiu performar da melhor maneira na Espanha.

"Não me arrependo. As coisas não saíram como as pessoas esperavam, como eu imaginava porque sou o primeiro a me exigir em campo. Tentei de tudo, sempre fui muito profissional e não me arrependo de nada. Sempre foi meu sonho jogar pelo Barça e fui lá, gostei, pude conhecer muita gente, ganhar títulos e isso estará sempre na história da minha vida", garantiu, em entrevista ao 'Sports', jornal espanhol.

Em 2019, Coutinho foi emprestado por uma temporada ao Bayern de Munique, e, em 2022, se transferiu para o Aston Villa. Agora, no Al-Duhail, do Catar, o brasileiro soma 11 jogos, com cinco gols marcados e uma assistência.



"Eu não mudaria nada. Voltar atrás é impossível, mas como disse não me arrependo de nada. Sempre dei o meu melhor nos treinos como faço aqui e como fiz no ano passado e como farei no próximo ano. Se as coisas se encaixarem bem, ótimo e se não, paciência", completou.

Cria do Vasco, Philippe Coutinho vestiou a camisa da Inter de Milão e do Espanyol antes de chegar ao Liverpool. No clube inglês, teve sua melhor fase. Já pela seleção brasileira, fez 68 jogos e 21 gols, tendo sido titular na Copa do Mundo de 2018.