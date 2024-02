Em duas temporadas no Vitória de Guimarães, André Silva marcou 19 vezes em 60 jogos - Miguel Riopa / AFP

Publicado 27/02/2024 14:59

Rio - Um dos alvos do Vasco nesta janela de transferências, o atacante André Silva não jogará no Cruz-Maltino. O jogador, que defende o Vitória de Guimarães, de Portugal, acertou com o São Paulo, onde assinará um contrato válido por quatro anos e será anunciado como novo reforço em breve. As informações são do "UOL".

A vontade de André Silva em jogar em São Paulo, estado onde nasceu, prevaleceu na escolha do jogador em defender o o time paulista. O clube e o Vitória de Guimarães já entraram em acordo e falta apenas a assinatura do atleta de 26 anos para oficializar a negociação.

O Vasco negociava com o jogador há 20 dias, entretanto, esbarrou no lento processo de aprovação da 777 Partners, dona da SAF do clube. Com isso, o São Paulo despontou como favorito para encaminhar a contratação de André Silva, algo que acabou acontecendo.

No futebol português desde 2017, André Silva é um dos principais destaques do Vitória de Guimarães. Ele tem 13 gols marcados e duas assistências em 28 jogos disputados, sendo o artilheiro dos "Conquistadores" na temporada.