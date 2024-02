O lateral Escobar foi o jogador que mais se feriu no ataque de torcedores do Sport ao ônibus do Fortaleza - Mateus Lotif / Fortaleza

O lateral Escobar foi o jogador que mais se feriu no ataque de torcedores do Sport ao ônibus do FortalezaMateus Lotif / Fortaleza

Publicado 27/02/2024 14:02

Um homem se apresentou à Polícia Civil de Pernambuco, na última segunda-feira (26), como Apesar da confissão do rapaz, que é maior de idade, ele foi liberado por não ter acontecido flagrante. A informação é do site "ge". Recife -, na última segunda-feira (26), como um dos responsáveis pelo ataque ao ônibus do Fortaleza , na última quarta (21), em Recife, após a partida com o Sport, pela Copa do Nordeste, na Arena de Pernambuco.A informação é do site "ge".

"A Polícia Civil de Pernambuco informa que segue com as diligências de investigação do caso e está realizando oitivas de testemunhas e suspeitos. Ontem (26), um deles confessou participação na ação do dia 21/02/24 e continuam as investigações para a identificação dos demais envolvidos", disse a Polícia Civil em nota.

Poucas horas após o ataque, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) disse ter identificado possíveis participantes do atentado. Apesar de algumas testemunhas terem sido ouvidas, não houve prisões até o momento. Segundo a secretaria, a ação contou com 80 a 100 criminosos.

“Um grupo de 80 a 100 pessoas, de forma premeditada e furtivamente, se preparou para o ataque. A polícia cessou a agressão e dispersou o grupo para realizar o socorro imediato”, declarou, na última semana, o Coronel Alexandre Tavares, coordenador do Grupo de Trabalho (GT) de Futebol da SDS.

O atentado, com bombas caseiras e pedras, deixou seis jogadores do Fortaleza feridos. Os casos mais graves foram do lateral argentino Escobar, que precisou levar 13 pontos no rosto e teve trauma cranioencefálico, do goleiro João Ricardo, que tomou seis pontos na cabeça, e do zagueiro Tite, que passou por cirurgia para retirada de estilhaços de vidro da panturrilha. O lateral-direito Emanuel Brítez, o volante Lucas Sasha e o lateral-esquerdo Dudu tiveram ferimentos mais leves.