Em 2017, na última participação do Botafogo na Libertadores, Gatito foi um dos destaques da campanhaVítor Silva / Botafogo

Publicado 27/02/2024 12:10

Rio - Titular do Botafogo , o goleiro Gatito Fernández sonha com o título da Libertadores da América. Ele disputa a competição pela terceira vez, sendo a segunda com a camisa alvinegra. Em 2017, na última participação do clube no torneio, o paraguaio foi um dos destaques na campanha até as quartas de final.

"É um sonho que tenho desde criança, de poder ser campeão. Gostaria muito de conseguir isso, ainda mais no Botafogo, que estou há tanto tempo. É um sonho muito grande que tenho. Sempre penso na possibilidade de estar em uma final e ter um título internacional", ressaltou Gatito, em entrevista à ESPN.



Neste ano, o Botafogo disputa a Pré-Libertadores, contra o Aurora, da Bolívia. No jogo de ida, o Alvinegro empatou em 1 a 1, fora de casa. Agora, no Nilton Santos, na próxima quarta-feira (28), às 21h30, o Alvinegro precisa vencer para se classificar.



Gatito relembrou a importância da competição para os botafoguenses e aguarda uma grande festa no Niltão: "O torcedor gosta desse tipo de competição e abraça o time. Vai ser uma coisa sensacional, como foi em 2017".



O goleiro ainda fez questão de frisar que disputar a Libertadores da América é um grande passo para a SAF. Ano passado, o Botafogo jogou a Sul-Americana, e foi eliminado nas quartas de final para o Defensa y Justicia.



"Hoje em dia é uma competição muito importante para a SAF, um passo a mais que está dando. É um processo longo para estabilizar diante de outros clubes. Hoje estamos na Libertadores, temos que aproveitar", afirmou.

O Botafogo luta pela vaga na próxima fase diante do Aurora e, se avançar, enfrenta o vencedor de Red Bull Bragantino e Águilas Doradas. Em caso de novo empate no Nilton Santos, a decisão será nos pênaltis.