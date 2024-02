Rui Vitória - Divulgação

Rui Vitória Divulgação

Publicado 27/02/2024 13:18

Rio - O Botafogo fez uma sondagem ao técnico Rui Vitória, de 53 anos, para substituir Tiago Nunes. Segundo a TNT Sports, o treinador português foi procurado pelo Glorioso, mas se recusou a abrir conversas por estar decidido a dar uma pausa na carreira.

Rui está livre no mercado desde que deixou a seleção do Egito após a disputa da Copa Africana de Nações, em janeiro. Na ocasião, a equipe do treinador foi eliminada nas oitavas de final ao ser superada nos pênaltis pela República Democrática do Congo.

Na Europa, Rui Vitória ficou conhecido por ter comandado o Benfica por três anos e meio. Também esteve à frente de Fátima (POR), Paços de Ferreira, Vitória de Guimarães e Spartak Moscou. No Mundo Arabe, treinou o Al-Nassr por dois anos.

Em seu currículo, Rui Vitória tem as conquistas de três Campeonatos Portugueses, duas Taças de Portugal, uma Taça da Liga de Portugal e uma Liga da Arábia Saudita.

Ainda sem treinador, o Botafogo será comandado novamente pelo auxiliar permanente Fábio Matias no jogo contra o Aurora, da Bolívia, nesta quarta-feira (28), pela Libertadores. Após empatar em 1 a 1 na ida, o Glorioso precisa de uma vitória para avançar à próxima fase.