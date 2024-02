Jorge Jesus afirmou que não se preocupa com o recorde, e sim com títulos - Divulgação / X @Alhilal_FC

Publicado 27/02/2024 13:00

Arábia Saudita - O técnico Jorge Jesus, do Al-Hilal, declarou que não se sente pressionado por bater o recorde mundial de vitórias consecutivas no futebol masculino. A equipe comandada pelo português tem 24 triunfos seguidos em jogos oficiais e está há quatro de bater a marca do The New Saints, de País de Gales, registrada em 2016.

"Quem pensa que nos sentimos pressionados por ter de bater o recorde mundial de vitórias consecutivas está completamente enganado. Sim, temos 24 vitórias seguidas e estamos a quatro de bater esse máximo. Mas isso não nos pressiona porque quem está no Al-Hilal tem de jogar sempre para ganhar", declarou, após o duelo com o Al-Ettifaq.

"Cada vitória que conseguimos nos coloca mais perto do objetivo, que é ganhar seja o Campeonato Saudita, a Champions da Ásia ou a Copa do Rei Saudita. Portanto, bater esse recorde significaria coisas boas para nós", ponderou.



Para esta temporada, o Al-Hilal investiu cerca de R$ 2 bilhões em reforços, incluindo os brasileiros Neymar, Malcom e Renan Lodi, o português Rúben Neves, os sérvios Mitrovic e Milinkovic-Savic, o senegalês Koulibaly e o marroquino Bono.

Por causa das contratações, Jorge Jesus enxerga a Arábia Saudita na frente de Portugal: "Não quero fazer comparações, mas, se pensarmos um pouco, é fácil perceber. A qualidade dos jogadores dos times daqui da Arábia, como o Al-Ittihad, o Al-Hilal, o Al-Nassr ou o Al-Ahli, custam milhões. Nem há comparação possível com Portugal".

Neste momento, o Al-Hilal é líder do Campeonato Saudita, com 59 pontos. É o único clube invicto da liga e tem cinco pontos de vantagem para o Al-Nassr, segundo colocado. Em toda a temporada, a equipe de Jorge Jesus tem invencibilidade de 32 partidas.