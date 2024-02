John Textor - Vitor Silva / Botafogo

John TextorVitor Silva / Botafogo

Publicado 27/02/2024 09:30

Rio - John Textor iniciou a semana retomando as buscas por um novo técnico para o Botafogo. Nos últimos dias, o dono da SAF esteve afastado do clube carioca por conta do falecimento de sua mãe, no último sábado (24).

Antes do problema pessoal, Textor era quem estava tocando pessoalmente a busca pelo substituto de Tiago Nunes. O norte-americano conta com a ajuda do departamento de futebol para mapear possíveis nomes e definir o perfil desejado, mas será ele quem terá a palavra final e participará das conversas.

Segundo o "ge", Textor quer uma solução rápida, mas o Botafogo adota cautela sobre seu novo treinador. Apesar dos jogos decisivos pela Libertadores e pelo Campeonato Carioca, o Glorioso não quer um "bombeiro", que seja contratado apenas por conta da pressa.

O perfil que mais agrada, neste momento, é de um treinador que trabalhe além das quatro linhas. A ideia é que ele também sirva como uma espécie de "ponte" de integração entre a base e o profissional e que consiga fazer o vestiário alvinegro dar a volta por cima.

Ainda sem treinador, o Botafogo será comandado novamente pelo auxiliar permanente Fábio Matias no jogo contra o Aurora, da Bolívia, nesta quarta-feira (28), pela Libertadores. Após empatar em 1 a 1 na ida, o Glorioso precisa de uma vitória para avançar à próxima fase.