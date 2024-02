Tiquinho Soares completou seis jogos de jejum e vive pior seca de gols pelo Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Tiquinho Soares completou seis jogos de jejum e vive pior seca de gols pelo BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 27/02/2024 11:49 | Atualizado 27/02/2024 12:00

Rio - Destaque do Botafogo na temporada passada, o centroavante Tiquinho Soares vive o pior jejum com a camisa alvinegra. O jogador, de 33 anos, chegou ao sexto jogo consecutivo sem marcar na vitória diante do Audax por 2 a 0, no último sábado (24), no Nilton Santos, pela 10ª rodada da Taça Guanabara.

Tiquinho Soares igualou a pior sequência de partidas pelo clube sem marcar um gol. O centroavante chegou a ficar sem marcar entre 29 de novembro, no empate com o Coritiba pelo Brasileirão, até o empate com a Portuguesa-RJ, no dia 30 de janeiro, pelo Carioca, sendo esta a sua pior seca.

Nas últimas 18 partidas, Tiquinho Soares marcou apenas dois gols. Contratado em 2022, o centroavante tem 77 partidas pelo Botafogo, 36 gols marcados e 13 assistências. No ano passado, marcou 29 gols e deu sete assistências em 58 partidas disputadas.

Com chances mínimas de classificação à semifinal do Carioca, o Botafogo muda o foco para a Libertadores. O Alvinegro enfrenta o Aurora, da Bolívia, nesta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da segunda fase. Na ida, as equipes empataram por 1 a 1. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.