De Bruyne é uma das estrelas do Manchester CityAFP

Publicado 27/02/2024 13:57

Inglaterra - Um dos principais nomes do Manchester City, atual campeão da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes, o meia Kevin De Bruyne pode estar de saída do clube inglês. Segundo o "The Athletic", times da Arábia Saudita estão de olho na situação contratual do belga, que vence em junho de 2025. Entretanto, o jogador estaria disposto a esnobar as sondagens sauditas para jogar na MLS, assim como fez Messi.

O Manchester City estaria disposto a aceitar uma oferta de 90 milhões de libras (R$ 566 milhões) para negociar De Bruyne, o que seria a maior venda da história do clube inglês, superando a ida de Sterling para o Chelsea por 47,5 milhões de libras (R$ 300 milhões na cotação da época), em 2022.

Apesar da preocupação do Manchester City com a possibilidade de De Bruyne sair de graça do clube, sabendo que ele poderia assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de janeiro de 2025, os Citizens estão calmos para uma eventual renovação de contrato do belga. As conversas entre as duas partes, entretanto, ainda não se iniciaram.

De Bruyne consideraria os Estados Unidos como um melhor destino por ser algo mais tradicional que a Arábia Saudita. O jogador está com 32 anos, e está entrando na fase final da carreira.

No Manchester City desde 2015, De Bruyne é um dos jogadores mais vitoriosos da história do clube. O belga tem 17 títulos com a camisa da equipe inglesa, incluindo cinco Premier League e a Liga dos Campeões da temporada passada.