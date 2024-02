Torcida do Fluminense vai encher o Maracanã pela primeira vez em 2024, contra a LDU - Leonardo Brasil/Fluminense

Publicado 27/02/2024 13:31

em casa o Tricolor venceu todas as outras quatro vezes em que os dois clubes se enfrentaram. Mais uma vez o Fluminense chega a uma final continental contra a LDU contanto com o Maracanã para virar o confronto e ser campeão da Recopa, na quinta-feira (29), às 21h30. Afinal, se vai mal na altitude contra o rival equatoriano

a missão no Maracanã menos complicada do que das outras duas decisões.

No péssimo retrospecto na altitude de Quito, onde conseguiu no máximo um empate em cinco partidas - 0 a 0, na fase de grupos da Libertadores de 2008 - , o Fluminense se vê em melhor situação agora. Afinal, foi derrotado por 1 a 0 na semana passada , o que torna

Em 2008 na Libertadores, precisou vencer por três gols de diferença (4 a 2 na ida) e, em 2009, na Copa Sul-Americana, tinha que fazer quatro para levar para os pênaltis (5 a 1 na ida). Agora, uma vitória por dois gols garante o título.



Nos dois confrontos decisivos anteriores, o Tricolor venceu com autoridade no Maracanã e marcou muitos gols - 3 a 1 em 2008 e 3 a 0 em 2009 -, que mesmo assim não foram suficientes para conquistar os títulos. Por outro lado, somando os outros dois confrontos no Rio, ambos vencidos por 1 a 0 - na fase de grupos de 2008 e nas oitavas da Sul-Americana de 2017 -, levou apenas um gol dos equatorianos.



Com 100% de aproveitamento, basta ao time de Fernando Diniz manter a média de dois gols por jogo no confronto no Maracanã e seguir com o bom desempenho defensivo, sem sofrer gol, para conquistar o inédito título da Recopa.



Relembre os confrontos entre Fluminense e LDU no Maracanã



- Fase de grupos da Libertadores de 2008 - na última rodada, as duas equipes já estavam classificadas e o Tricolor venceu por 1 a 0;



- Final da da Libertadores de 2008 - Após perder por 4 a 2 em Quito, o Fluminense precisava vencer por três gols de diferença. Como só fez 3 a 1, a disputa foi para os pênaltis e a LDU sagrou-se campeã;



- Final da Copa Sul-Americana de 2009 - Assim como no ano anterior, o Tricolor sofreu na altitude e levou 5 a 1. No Maracanã, fez 3 a 0, o que não foi suficiente para ser campeão;



- Oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2017 - Ao contrário dos outros dois confrontos de mata-mata, o Fluminense jogou a primeira partida em casa e, com o 1 a 0, teve vantagem na volta, quando perdeu por 2 a 1 e se classificou.