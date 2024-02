Kylian Mbappé, à esquerda, ao ladao de Ethan Mbappé, à direita, jogaram juntos uma vez pelo PSG - Foto: FRANCK FIFE / AFP

Publicado 27/02/2024 14:41 | Atualizado 27/02/2024 14:41

O jovem Ethan Mbappé, de 17 anos, chegará junto ao irmão mais famoso Kylian Mbappé no Real Madrid. O craque do PSG pediu para que o futuro clube também contratasse o mais novo, de acordo com o site espanhol 'OK Diario'.



A ideia de Mbappé e a família é que Ethan jogue pelo Castilla, o time B do Real Madrid, assim como jovens promessas contratadas pelo clube., como foi o caso de Vini Jr.



Os dois irmãos estão no PSG e jogaram juntos quando Ethan estreou nos profissionais em dezembro de 2023, quando tinha 16 anos, na vitória por 3 a 1 sobre o Metz, pelo Campeonato Francês. Ele também foi relacionado para outras partidas, mas não entrou em campo.



Com contrato até o fim da temporada europeia, Mbappé já comunicou ao PSG que não renovará. E já assinou um novo vínculo com o Real Madrid, como informou o jornal espanhol 'Marca'.