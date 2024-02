Thiago Galhardo é jogador do Fortaleza - Foto: Reprodução/Instagram @tgalhardo

Thiago Galhardo é jogador do FortalezaFoto: Reprodução/Instagram @tgalhardo

Fortaleza - Na noite desta terça-feira, 27, o Fortaleza informou que liberou Thiago Galhardo para cuidar da saúde mental por causa do forte abalo após o atentado sofrido na última semana . De acordo com o Leão do Pici, o jogador tem sido acompanhado pelo Departamento Médico e retornará às atividades após uma semana.

VEJA A NOTA DO FORTALEZA

Após o atentado ocorrido em Recife na última semana, posteriormente a partida contra o Sport, pela Copa do Nordeste, Thiago Galhardo é liberado pelo Fortaleza Esporte Clube para cuidar da saúde mental.



O atleta vem sendo acompanhado pelo Departamento Médico do Clube e retorna às atividades após um período de sete dias de afastamento.



O Fortaleza deseja forças ao atletas e uma pronta recuperação. O Clube segue acompanhando condições para melhor conforto e segurança no retorno de Thiago Galhardo.

JOGADOR SE MANIFESTA

Thiago também se manifestou nesta terça-feira, 27. Ele revelou que está angustiado, sente-se profundamente abalado e tem momentos de crises de pânico. Além disso, fez agradecimentos ao Fortaleza.

Na semana passada, ainda sob forte impacto emocional, postei um vídeo expressando toda minha revolta e medo pelo atentado que sofremos em Pernambuco. Seis companheiros foram feridos fisicamente, sendo que todos nós presentes também tivemos um grande trauma psicológico.



Eu nunca imaginei que aconteceria isso comigo, mas quero expor e compartilhar aqui a minha enorme vulnerabilidade no momento. Não estou fazendo isso para me vitimizar, como muitos podem pensar, mas sim para alertar e lembrar para a sociedade que nós somos seres humanos e temos nossos limites e fragilidades.



Hoje me encontro de uma maneira interna na qual nunca me vi antes. Não importa aqui especificar o diagnóstico que o médico colocou no meu atestado, mas o fato é que estou angustiado, me sentindo profundamente abalado e com momentos de crises de pânico que não desejo para ninguém! Quem sente ou já sentiu isso vai entender bem do que estou falando.



Estava com dificuldades de publicar isso, mas não estou reunindo condições emocionais necessárias para cumprir meus compromissos profissionais no momento. Preciso de verdade dar prioridade à minha saúde mental para que esse problema não se agrave.



Quero agradecer demais o carinho e humanidade dos líderes desse grande clube ao qual tenho orgulho de ser funcionário. Compreenderam a minha situação e mesmo antes do diagnóstico médico me deram um tempo para que eu iniciasse imediatamente meu tratamento.



Conforme o aconselhado pelos médicos, ficarei uma semana afastado para tratar essas feridas, mas já a partir da próxima segunda estarei retornando ao Laion, com certeza já mais fortalecido e sabendo lidar melhor com os fatos.



Agradecimentos ao Marcelo Paz, Alex Santiago e ao meu treinador, Vojvoda, por serem esses caras acima da média, competentes e, principalmente, HUMANOS.



Toda minha gratidão e respeito também ao torcedor do Fortaleza, que tem nos dado todo acolhimento que precisamos para nos refazermos desse grave episódio.



Em breve estaremos juntos novamente, se Deus quiser, com esse sorriso da foto e a alegria que sempre carreguei comigo em todos os lugares por onde passei.

ENTENDA O CASO

Na última quinta-feira, 22, após partida da Copa do Nordeste, o ônibus que levava a delegação do Fortaleza foi alvo de pedras e bombas no momento que deixava a a Arena Pernambuco. Seis jogadores ficaram feridos e precisaram ser hospitalizados.

O ataque, aliás, provocou cerca de 1.200 lesões nos jogadores feridos . A informação chocante foi revelada pelo médico Cláudio Maurício, diretor do departamento de performance do clube, em entrevista ao Fantástico.