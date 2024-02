Pep Guardiola - AFP

Publicado 27/02/2024

Rio - Dono da melhor campanha da temporada regular da NBA, a liga norte-americana de basquete, o Boston Celtics tem uma inspiração distante do basquete. Em entrevista ao site "The Athletic", nesta terça-feira (27), o técnico Joe Mazzulla revelou inspiração em Pep Guardiola, do Manchester City, da Inglaterra.

"Eu estudo muito o City. Estudo muito o Pep. Eu acho que ele é o melhor técnico em qualquer nível, em qualquer esporte. Ele tem uma grande influência sobre mim", disse Mazzulla.

O Boston Celtics tem 45 vitórias e 12 derrotas na temporada regular da NBA. Um diferencial da equipe são as transições. O técnico Joe Mazzulla ressaltou que vê semelhanças entre basquete e futebol quando assiste os jogos do Manchester City, atual campeão inglês, europeu e mundial.

"Todo mundo tenta separar o basquete entre ataque e defesa, mas é um jogo só. Se sua transição defensiva é ruim, todo mundo fala de defesa. Mas primeiro vem seu espaçamento e sua escolha de arremessos, depois a transição. Acho que entre futebol e basquete o que está acontecendo igual é que a transição é muito rápida", afirmou.