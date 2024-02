Haaland brilhou na vitória do Manchester City sobre o Luton Town - JUSTIN TALLIS / AFP

Inglaterra - O Manchester City não tomou conhecimento do Luton Twon e venceu o adversário por 6 a 2 no Estádio Kenilworth Road, nesta terça-feira, 27, pelo jogo único das oitavas de final da Copa da Inglaterra. Grande destaque da noite, o atacante Erling Haaland marcou os cinco primeiros gols do Citizens na partida. O croata Kovaic fez o sexto. Já Jordan Clark (2) descontou para o time da casa.

Com o resultado, a equipe do técnico Pep Guardiola garantiu vaga nas quartas de final da Copa da Liga da Inglaterra. O adversário será conhecido a partir de sorteio.



QUEM ESTÁ CLASSIFICADO?

Além do Manchester City, há mais três times classificados: o Coventry City, que goleou o Maidstone por 5 a 0; o Leicester, que venceu o Bournemouth por 1 a 0; e o Newcastle, que superou o Blackburn Rovers nos pênaltis por 4 a 3 depois de um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e prorrogação.

JOGOS DE AMANHÃ

Wolverhampton Wanderers x Brighton & Hove Albion

Nottingham Forest x Manchester United

Liverpool x Southampton

Chelsea x Leeds United