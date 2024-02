Robinho - Ivan Storti / Santos

Publicado 27/02/2024 17:56

Santos - Robinho, condenado na Itália por estupro, esteve presente em um churrasco no CT Rei Pelé, do Santos, na última segunda-feira, 27. O Peixe organizou a comemoração após a vitória por 2 a 1 sobre o São Bernardo, pelo Campeonato Paulista. As informações são do "Uol".

Ainda segundo o site, estiveram presentes membros da diretoria, comissão técnica, elenco, convidados da presidência, além do próprio presidente, Marcelo Teixeira.

O intuito do churrasco era manter o clima leve para a semana semana sem jogos. O Peixe volta a campo apenas no próximo domingo, às 18h, para enfrentar o Red Bull Bragantino, pelo Paulistão.

CASO ROBINHO

Em 2022, o ex-jogador foi condenado na Itália a nove anos de prisão pelo crime de violência sexual em grupo contra uma jovem mulher de origem albanesa. O caso aconteceu em 2013, em Milão.

A mais alta corte da Itália já encerrou qualquer possibilidade de recurso após as derrotas Robinho em todas as instâncias. Desde então, a Itália pediu a extradição para as autoridades brasileiras, o que não ocorreu porque o Brasil não extradita cidadãos.

As autoridades italianas solicitaram que a pena seja cumprida no Brasil. O Ministério Público Federal (MPF) defendeu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), em parecer. A argumentação será analisada. A defesa de Robinho alega que as provas colhidas na Itália "não é condizente com as regras brasileiras".