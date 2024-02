Kvaratskhelia é um dos principais destaques do Napoli - Divulgação / Serie A

Publicado 27/02/2024 18:32

Com a confirmação de que Mbappé não permanecerá no PSG na próxima temporada, o clube francês vai ao mercado em busca de um substituto para o camisa 10. Além de Osimhen, Bernardo Silva e Salah, os parisienses têm o ponta Khvicha Kvaratskhelia, do Napoli, como alvo. As informações são do portal "Get Football".

Mbappé irá sair do PSG ao final de seu contrato e deve se transferir ao Real Madrid. Com isso, o PSG vai ao mercado em busca de um novo protagonista para o time e vê o georgiano como um dos possíveis nomes.

Kvaratskhelia foi um dos principais destaques do Napoli na última temporada, que venceu o título do Campeonato Italiano após 33 anos e nas quartas de finais da Liga dos Campeões. Em 2023/24, entretanto, não vem tendo o mesmo desempenho destacável, com seis gols e quatro assistências em 33 partidas.