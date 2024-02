Marinho posa para foto ao lado de seu busto na sede do Flamengo - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Marinho posa para foto ao lado de seu busto na sede do FlamengoFoto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 27/02/2024 14:27

Londrina - Ídolo do Flamengo, o ex-zagueiro Marinho passou por cirurgia nesta terça-feira, 27, data em que completa 69 anos. Em nota, a família informou que ocorreu tudo dentro do previsto, sem nenhuma intercorrência. O procedimento foi feito no Hospital Universitário de Londrina e durou um pouco mais de quatro horas. A alta médica está prevista para quarta, 28.

Marinho precisou passar por cirurgia após ser agredido em Londrina , onde mora. Neto, filho do ex-jogador, explicou que o pai sofreu dois AVCs (acidente vascular cerebral) há um ano e dois meses e que convive com sequelas - dentre elas, o esquecimento.

Assim, Neto acredita que Marinho tenha confundido a residência e entrado na casa errada. O ex-zagueiro foi agredido no local em questão e sofreu fissuras no maxilar.

ÍDOLO DO FLAMENGO E CARREIRA

Marinho jogou no Flamengo entre 1980 e 1984. No período, conquistou, por exemplo, o Mundial, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro (3x).

Ele também soma passagens por São Paulo, Atlético-MG, Botafogo e Londrina. Além disso, já foi convocada para a seleção brasileira.