Gerson em ação pelo Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Gerson em ação pelo FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 27/02/2024 15:53 | Atualizado 27/02/2024 15:54

O Flamengo atualizou nesta terça-feira (27) a situação médica do meia Gerson, que foi diagnosticado com uma hidronefrose renal na última semana. Segundo o Rubro-Negro, o jogador será operado na próxima sexta-feira (1), no hospital Copa Star, em Copacabana.

"O atleta Gerson irá realizar um procedimento de pieloplastia para correção de uma estenose congênita do ureter do rim esquerdo. O procedimento será realizado pelo doutor Renato Muglia, no hospital Copa Star, na próxima sexta-feira, dia 1° de março", comunicou o Flamengo, por meio de nota oficial.

O atleta Gerson irá realizar um procedimento de pieloplastia para correção de uma estenose congênita do ureter do rim esquerdo. O procedimento será realizado pelo doutor Renato Muglia, no hospital Copa Star, na próxima sexta-feira, dia 1° de março. #CRF — Flamengo (@Flamengo) February 27, 2024 Gerson apresentou fortes dores na região abdominal na última semana e chegou a ser internado num hospital na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Após avaliação médica, foi diagnosticado com hidronefrose renal.

Gerson apresentou fortes dores na região abdominal na última semana e chegou a ser internado num hospital na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Após avaliação médica, foi diagnosticado com hidronefrose renal.

Gerson ficou internado até terça-feira (20), dia em que recebeu alta. Após novos exames, os médicos concluíram que a medicação foi insuficiente e definiram a necessidade de cirurgia para solucionar a infecção. O tempo de recuperação, conforme o "ge", é de cerca de dois meses.



No Campeonato Carioca de 2024, Gerson entrou em campo seis vezes, sendo cinco como titular. No período, deu uma assistência.