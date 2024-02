Kristoffer Olsson em ação pela seleção sueca - AFP

Publicado 27/02/2024 16:19

Dinamarca - O meio-campista sueco Kristoffer Olsson está internado num hospital da Dinamarca após sofrer um desmaio em casa. De acordo com o Midtjylland, clube da Dinamarca onde joga o sueco, o atleta de 28 anos sofreu uma "doença aguda no cérebro" e está em processo de ventilação mecânica.

Olsson sofreu o desmaio na terça-feira da semana passada, mas o clube só revelou a condição física do atleta nesta terça. Em comunicado, o Midtjylland explicou que a diretoria do clube estava preocupada com o surgimento de rumores sobre o jogador nos últimos dias.

"Todos no FC Midtjylland estão, claro, profundamente afetados pela doença repentina de Kristoffer e nossos pensamentos e total apoio vão para Kristoffer e sua família", afirmou disse o clube

O atleta, que também joga pela seleção da Suécia, está internado no Hospital Universitário de Aarhus, na cidade de Aarhus, na Dinamarca. Uma equipe composta pelos principais especialistas médicos do País trabalha para fazer um diagnóstico e iniciar o tratamento mais adequado.

As informações sobre o estado do jogador ainda são iniciais. "Olsson sofre de uma doença aparentemente aguda relacionada ao cérebro, que não é causada por qualquer tipo de automutilação, nem é causada por fatores externos", informou o clube dinamarquês, que disputou a fase de grupos da Liga dos Campeões em 2020.

Olsson disputou 47 partidas pela seleção da Suécia, a mais recente delas contra a Estônia, em novembro. Ele foi contratado pelo Midtjylland em 2022 para uma segunda passagem pelo time, tendo anteriormente jogado pelo Anderlecht na Bélgica, Krasnodar na Rússia, AIK na Suécia e no Arsenal, na Inglaterra.