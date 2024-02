João Fonseca se tornou o primeiro tenista nascido em 2006 ou depois a alcançar as quartas de um torneio de nível ATP - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 23/02/2024 10:50

Rio - O brasileiro João Fonseca segue vivo na disputa do Rio Open. Na última quinta-feira (22), o jovem, de 17 anos, bateu o chileno Cristian Garín, campeão do torneio em 2020, por 2 sets a 0, com duplo 6/4, na Quadra Guga Kuerten, e avançou às quartas de final.

Com a vitória, João Fonseca se tornou o terceiro brasileiro classificado para as quartas de final nesta edição, aumentando o recorde do país. Além disso, subiu 96 posições no ranking da ATP e, agora, ocupa o 341º lugar.

Os torcedores transformaram a Quadra Guga Kuerten em um verdadeiro caldeirão, que vibrava a cada ponto, e impulsionaram o garoto para a vitória. "Eu só tenho a agradecer a essa torcida. Precisava da energia no final para ganhar, porque o nervosismo estava pegando. Estou ainda sem acreditar no que tem acontecido nesta semana", declarou.

Na próxima fase, João Fonseca terá o argentino Mariano Navone pela frente. Além do garoto, os brasileiros Thiago Wild e Thiago Monteiro também avançaram. Os jogos do trio acontecerão nesta sexta-feira (23).

Primeiro, Thiago Monteiro enfrentará o argentino Sebastián Báez, às 16h30. Na sequência, Thiago Wild duela com o britânico Cameron Norrie e, depois, João Fonseca entra para fechar o dia na Quadra Guga Kuerten.