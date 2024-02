Bruninho, filho do goleiro Bruno com Eliza Samúdio, assinou seu primeiro contrato com o Athletico-PR - Divulgação

Bruninho, filho do goleiro Bruno com Eliza Samúdio, assinou seu primeiro contrato com o Athletico-PRDivulgação

Publicado 23/02/2024 10:34 | Atualizado 23/02/2024 11:08

Rio - Aos 14 anos, Bruninho, filho de Eliza Samudio, assinou seu primeiro contrato com o Athletico-PR. O garoto, que atua como goleiro, firmou o vínculo na última quinta-feira (22), dia em que sua mãe completaria 39 anos se estivesse viva.

Com o novo contrato, Bruninho passará a ter uma ajuda de custos mensal e poderá estudar no centro de treinamento do Furacão, que possui convênio com uma escola particular, além de ser atendido pelos médicos do clube. Até o ano passado, ele estudava em uma escola estadual.

Bruninho chegou ao Athletico-PR em 2023, para atuar na categoria sub-13. Agora, o garoto, de 1m88 e que calça 44, treinará no sub-14, mas também será aproveitado no sub-15, por conta de sua altura.

Caso Eliza Samudio

Bruninho é filho de Eliza com o ex-goleiro Bruno. Na época do desaparecimento da modelo, em 2010, o ex-jogador do Flamengo não reconhecia a paternidade do garoto. Ele só se tornou legalmente pai do jovem em 2012, após determinação da Justiça do Rio, mas nunca teve relação com o filho, que foi criado pela avó materna.

Em 2013, Bruno foi condenado a 23 anos e um mês de prisão por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado de Eliza, que nunca teve seu corpo encontrado. Em 2018, o ex-goleiro passou para o regime semi-aberto e desde 2023 está em liberdade condicional. Ele tentou voltar ao futebol e jogou por alguns clubes, mas acabou não tendo sucesso.