Léo Ortiz é destaque no Bragantino e tem negociações com o FlamengoDivulgação/Red Bull Bragantino

Publicado 28/02/2024 10:35

Rio - O Flamengo quer uma definição em relação à longa novela pela contratação do zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. Para isso, os dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel viajaram para São Paulo nesta quarta (28), onde se reunirão com representantes do time paulista a nove dias do fim da janela de transferências.

As negociações entre Flamengo e Bragantino por Léo Ortiz se arrastam desde o fim do ano passado e acabaram travando por conta da divergência de valores. O clube paulista pede entre 8,5 e 9 milhões de euros (cerca de R$ 48,2 milhões) para liberar o jogador, e a diretoria rubro-negra tenta reduzir o valor para contar com o defensor.

Zagueiro desconversa sobre negociação

Titular do Red Bull Bragantino na classificação para a próxima fase da Libertadores, contra o Águilas Doradas-COL, nos pênaltis, na última terça-feira (27), no Nabi Abi Chedid, Léo Ortiz despistou sobre as negociações com o Flamengo. O zagueiro afirmou que tem procurado ficar distante dos desdobramentos para focar apenas dentro de campo.



''É muita coisa que sai e acaba chegando em mim, então não tem como se blindar totalmente. Como já falei uma vez, dei um passo atrás de estar negociando direto. Isso quem cuida é meu empresário e minha irmã'', afirmou Ortiz.



''Então eu tenho recebido algumas coisas, lógico, mas quanto mais próximo do jogo tento me afastar e guardar todas as minhas energias para o Red Bul Bragantino'', completou.

Desde o início, Léo Ortiz deixou claro ao Bragantino que desejava se transferir para o Flamengo, mas o clube paulista não facilitou o negócio. Marcos Braz chegou a agradecer publicamente ao zagueiro pelo interesse em vestir a camisa rubro-negra.