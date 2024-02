Léo Ortiz, do Bragantino, está na mira do Flamengo há meses - Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Publicado 26/02/2024 10:30

o Flamengo ainda não jogou a toalha pela contratação do zagueiro Léo Ortiz. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, no último domingo (25), no Maracanã, o vice de futebol Marcos Braz disse que o Rubro-Negro ainda busca um entendimento sobre valores com o Red Bull Bragantino e ressaltou que é necessário paciência na negociação. Rio - Apesar de todas as dificuldades,Após a, o vice de futebol Marcos Braz disse quee ressaltou que é necessário

"São números que a gente entende o que seja plausível, o correto. O Flamengo está atrás desses números. Sobre o jogador (Léo Ortiz), acho que a gente não precisa mais falar sobre o jogador. É um jogador que a gente entende que é de nível de seleção. Agora, temos que ter paciência e tranquilidade", declarou Braz.

"A data limite é no dia 07 de março, não é o limite do Flamengo. É até quando você pode inscrever o jogador. Agora, eu acho que, se o Flamengo não fechar a questão com o Bragantino e vice-versa, com calma as coisas vão se ajustando. Ou eles descem o valor um pouquinho ou o Fla aumenta um pouco. Vai ajustando para ver se a gente chega a um denominador comum", completou.

As negociações entre Flamengo e Bragantino por Léo Ortiz se arrastam desde o fim do ano passado e acabaram travando por conta da divergência de valores. O clube paulista pede entre 8,5 e 9 milhões de euros (cerca de R$ 48,2 milhões) para liberar o jogador, e a diretoria rubro-negra tenta reduzir o valor para contar com o defensor.

Desde o início, Léo Ortiz deixou claro ao Bragantino que desejava se transferir para o Flamengo, mas o clube paulista não facilitou o negócio. Recentemente, Marcos Braz chegou a agradecer publicamente ao zagueiro pelo interesse em vestir a camisa rubro-negra.