Igor Jesus em ação com a camisa do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 28/02/2024 18:37

O Flamengo encaminhou a renovação de contrato do volante Igor Jesus, uma das revelações da equipe neste Campeonato Carioca. O jogador de 20 anos, que tinha vínculo válido até final de 2025, tem conversas adiantadas com o Rubro-Negro para acertar sua permanência até 31 de dezembro de 2027. As informações são do "Goal".

Igor Jesus já deu o "ok" para o Flamengo e o clube deve anunciar o novo acordo em breve. A renovação do volante era desejo do departamento rubro-negro, que também dará uma valorização salarial ao atleta.

Capitão nas categorias de base do Flamengo, Igor Jesus vive sua melhor fase no time principal nesta temporada. Ele foi escalado para três partidas desta edição do Campeonato Brasileiro, e teve boas atuações que convenceram a torcida e o treinador do Rubro-Negro, Tite. Nesses jogos, ele não marcou nenhum gol, mas deu uma assistência.