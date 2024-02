Ricardo Gonzaga gerencia o futebol do Olaria - Fernanda Almas / Olaria AC

Rio - Um dos clubes mais tradicionais do futebol carioca, o Olaria vive a expectativa pela estreia na Copa do Brasil, contra o São Bernardo, nesta quarta-feira (28), às 15h30, no Estádio da Rua Bariri. Será a primeira vez na história que o time disputará a competição.

Aos poucos, o Olaria quer retornar ao primeiro escalão do Rio, e enxerga o torneio nacional como uma boa oportunidade de dar passos mais largos em busca da evolução. O CEO do clube, Ricardo Gonzaga, revelou, em entrevista exclusiva ao DIA, que os R$ 787,5 mil recebidos pela participação na Copa do Brasil serão investidos, com maior foco, na base.

“Toda a receita do futebol é novamente reinvestida no futebol. O foco do torcedor e da imprensa sempre é muito voltado para o profissional, mas nós precisamos pensar primeiro na base, de onde sairão os novos jogadores do Olaria. Precisamos revelar, ter retorno técnico e financeiro, é assim que todo clube sobrevive”, ponderou.



Vale ressaltar que o Olaria, inclusive, já revelou grandes jogadores do futebol brasileiro. O maior exemplo é Romário, que chegou ao clube com 13 anos e teve passagens memoráveis por Vasco, Flamengo e Fluminense. O Baixinho se transferiu ao sub-17 do Cruz-Maltino, na década de 80.



“Sempre revelamos grandes nomes para o futebol e queremos trazer isso de volta. Por isso, trabalhamos com seriedade. Então, não só a cota vinda da Copa do Brasil, mas toda receita que entra no departamento de futebol é novamente reinvestida majoritariamente na base”, contou Ricardo Gonzaga.



O CEO, que assistia ao filho jogar na base do Olaria, recebeu um convite do diretor-executivo Fernando Santos para integrar a administração do clube. Desde 2020, a ‘Ric’s’, empresa de Ricardo Gonzaga, gerencia o futebol. A parceria, que vai além das quatro linhas, tem dado alegria ao torcedor: “Buscamos parceiros para patrocinar a camisa e propriedades no futebol. Os resultados são ótimos desde então, tanto na busca por títulos quanto na revelação de talentos”.



Atualmente, os jogadores recebem em dia e o Olaria voltou a ser bem-visto no mercado. O CEO revelou que o clube passou por momentos difíceis, principalmente durante a pandemia, quando os gastos tiveram que ser custeados pelos próprios funcionários.



O palco da partida decisiva desta quarta-feira (28), o Estádio da Rua Bariri, é histórico não só para os torcedores do Olaria, mas para todos os amantes do futebol carioca. O local voltará a receber uma partida importante do time depois de muitos anos, e cerca de mil pessoas são aguardadas nas arquibancadas para empurrar o clube da Zona Norte em busca da classificação. “Quem é Olaria sabe da importância da nossa casa”, garantiu.

O estádio, inclusive, passou por reformas para esta temporada. O gramado, segundo Ricardo Gonzaga, está completamente novo. Além disso, os vestiários dos jogadores e da arbitragem também foram renovados, a cabine de imprensa foi remodelada e as arquibancadas pintadas. Para o duelo da Copa do Brasil, os torcedores presentes ainda poderão contar com um telão e um sistema de som.

Dentro do clube, o foco também está no retorno à Primeira Divisão do Campeonato Carioca. Além de não jogar uma competição nacional desde 2003, quando diputou a Série C do Brasileiro, o Olaria não atua na elite do Estadual há mais de 15 anos. “Nosso ano começa dentro de campo no dia 28. Entretanto, temos outros grandes objetivos além da Copa do Brasil, como o Carioca A2 e a Copa Rio”, lembrou o CEO.

* Reportagem de Theo Faria, sob a supervisão de Lucas Felbinger