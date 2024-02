Dorival Júnior em sua apresentação como novo técnico da seleção brasileira - Marcello Dias/CBF

Dorival Júnior em sua apresentação como novo técnico da seleção brasileiraMarcello Dias/CBF

Publicado 28/02/2024 11:19

Rio - A seleção brasileira fará um amistoso contra os Estados Unidos no dia 12 de junho, no estádio Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida. A informação foi confirmada pela federação de futebol dos Estados Unidos na noite da última terça-feira (27).

O jogo contra os americanos será o último compromisso do Brasil antes da disputa da Copa América, que será disputada nos Estados Unidos. Quatro dias antes, a Seleção também entrará em campo para encarar o México, ainda sem sede definida.

A estreia do Brasil na Copa América acontecerá no dia 24 de julho, mas o adversário ainda não foi definido. Costa Rica e Honduras estão na disputa. Depois, a Seleção enfrentará o Paraguai e mais tarde a Colômbia, encerrando sua participação na fase de grupos.

Antes de todos esses compromissos, o técnico Dorival Júnior terá seus primeiros desafios na Seleção nos amistosos contra a Inglaterra, no dia 23 de março, em Wembley, e contra a Espanha, no dia 26, no estádio Santiago Bernabéu. A primeira convocação do treinador será divulgada na sexta-feira (1).