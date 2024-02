Estátua construída em homenagem a Daniel Alves em Juazeiro, na Bahia - Divulgação / Prefeitura de Juazeiro

Estátua construída em homenagem a Daniel Alves em Juazeiro, na BahiaDivulgação / Prefeitura de Juazeiro

Natural de Juazeiro, Daniel foi homenageado com a construção da obra em 2020 pelo então prefeito Paulo Bomfim. A escultura, de autoria do artista Léo Santana, fica na orla da cidade. Na época da inauguração, a peça chegou a virar meme na Web pela falta de semelhança com o jogador.

Nas redes sociais, diversos internautas cobraram da prefeitura a retirada da estátua em homenagem a Daniel Alves.

"Está na hora de derreter a estátua de Daniel Alves, né?!", questionou uma internauta.

"Quero saber que dia a gente vai derrubar a estátua do Daniel Alves da orla de Juazeiro. Não tem motivo para ter homenagem a estuprador em lugar nenhum, muito menos no ponto turístico mais importante da cidade", escreveu outro perfil.

"Já passou da hora de depredarem a estátua do Daniel Alves na orla de Juazeiro, né?! Chega a ser vergonhoso", criticou uma juazeirense.

Prefeitura vai retirar a estátua?

Apesar das críticas, a prefeitura de Juazeiro não deve realizar a retirada da estátua neste momento. Em nota enviada ao portal REDEGN, o poder municipal afirmou que "A gestão municipal está focada nas demandas mais urgentes, relacionadas ao volume de chuva que atingiu a cidade. No entanto, o assunto será pautado e a gestão emitirá um parecer assim que possível".