Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, ao centro, durante o conselho técnico do Brasileirão Feminino - Joilson Marconne/CBF

Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, ao centro, durante o conselho técnico do Brasileirão FemininoJoilson Marconne/CBF

Publicado 23/02/2024 20:55

Rio - O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, anunciou nesta sexta-feira, 23, um investimento recorde para o Brasileirão Feminino A1 2024. A entidade destinará cerca de R$ 25 milhões para a realização do campeonato.

"O objetivo da CBF é fortalecer ainda mais o futebol feminino brasileiro, que é uma das bandeiras da nossa gestão. Vamos investir sempre mais na qualificação de toda a cadeia produtiva do futebol feminino. Queremos formar também novas gestoras, médicas, treinadoras, árbitras. A intenção é dar um salto de qualidade no futebol feminino nos próximos anos", afirmou Ednaldo, na reunião conselho técnico do Brasileirão Feminino com os clubes que participarão do campeonato.

Na reunião, o mandatário também informou que haverá um reajuste de cotas para os 16 clubes que participarão do campeonato. De acordo com Ednaldo, cada time receberá R$ 300 mil na primeira fase. Já na segunda, os oito classificados receberão R$ 100 mil.

Os quatro finalistas ganharão outros R$ 100 mil. Isso totaliza R$ 6 milhões em cotas distribuídas aos times.

Em relação à premiação, os valores também são recordes (quase R$ 2,3 milhões). O campeão ganhará R$ 1,5 milhão. Já o vice fica com R$ 750 mil. Isso representa um reajuste de 25% em relação aos prêmios do ano passado.

"Vamos fazer um investimento histórico em torno de R$ 25 milhões. Fizemos um aumento substancial em cotas e premiações, vamos crescer o investimento em arbitragem, teremos o VAR a partir das quartas-de-final, e vamos arcar com a logística de todas as equipes entre outros investimentos", disse Ednaldo.

BRASILEIRÃO FEMININO A1

O campeonato conta com 16 clubes. A previsão é de que o Brasileirão Feminino A1 comece no dia 17 de março. Já a grande final deve acontecer no dia 22 de setembro.