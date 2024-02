Trabalho de Tiago Nunes não agradou ao dono da SAF do Botafogo, John Textor, que decidiu pela demissão - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 23/02/2024 18:38

nono lugar entre os 20 clubes da Série A mais o Santos.

O Botafogo segue em busca de um substituto para o lugar de Tiago Nunes, demitido na quinta-feira (22) , mas essa mudança de rumo do futebol alvinegro já dá uma certeza. O Glorioso chega à 34ª troca de técnico desde o início do Brasileirão de pontos corridos, em 2023, isolando-se no

Com esse número, o Botafogo fica a um do Vasco, com 35, e a dois do Flamengo, com 36. Já o Fluminense é o carioca que menos vezes trocou de técnico neste período: 28, o que o deixa em 14º lugar de 21. O levantamento é do site 'Torcedores.com'.



Os líderes nessa lista são os rivais Bahia e Vitória, com 46 treinadores cada nos últimos 20 anos. Logo atrás está o Athletico-PR, com 45. Por outro lado, São Paulo, Palmeiras e Grêmio são os clubes com menos trocas: 21 cada.



Veja a lista de troca de técnicos desde 2003





1. Bahia - 46 trocas

2. Vitória - 46

3. Athletico - 45

4. Criciúma - 43

5. Fortaleza - 43

6. Atlético-GO - 40

7. Flamengo - 36

8. Vasco - 35

9. Botafogo - 34

10. Juventude - 33

11. Cuiabá - 32

12. Atlético-MG - 30

13. Cruzeiro - 29

14. Fluminense - 28

15. Corinthians - 26

16. Santos - 26

17. Internacional - 25

18. Red Bull - 24

19. Grêmio - 21

20. Palmeiras - 21

21. São Paulo - 21