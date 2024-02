Ex-Flamengo, Andreas Pereira defende o Fulham, da Inglaterra, desde 2022 - Divulgação / Fulham

Ex-Flamengo, Andreas Pereira defende o Fulham, da Inglaterra, desde 2022Divulgação / Fulham

Publicado 23/02/2024 16:32

Rio - Andreas Pereira voltou a receber o convite para a seleção da Bélgica, mas novamente recusou. Isso porque o sonho do meio-campista em defender a seleção brasileira segue intacto. Em entrevista ao site "ge", publicada nesta sexta-feira, 23, o jogador falou sobre a procura dos belgas e destacou o objetivo me vestir a Amarelinha.

"Eles me procuraram no início da temporada e perguntaram se eu estava disposto a ser convocado pela Bélgica, falaram com meu empresário também, e eu sempre deixei claro que o meu sonho é o Brasil. Meu sonho é defender a seleção brasileira, não mudou nada e não vai mudar. Ele disse para eu pensar bem, ver como vai ser, mas deixar um sonho de criança de lado só para jogar em uma seleção e não me sentir bem...", disse Andreas.

"Sou brasileiro, minha família é brasileira, e jogar em uma seleção só para dizer que joguei na seleção não faz sentido nenhum. Sou grato a Bélgica, por tudo que o país fez por mim, eu cresci lá, mas sou brasileiro e meu sonho é a seleção brasileira. Vou lutar até o último minuto até isso acontecer", completou.

Andreas Pereira nasceu em Duffel, na Bélgica. Ele, inclusive, chegou a defender a seleção belga sub-15, mas o jogador se identifica com o Brasil e, como visto acima, ressalta que é brasileiro.

Já em 2015, fez parte do grupo da seleção brasileira que ficou com o vice da Copa do Mundo sub-20. Na ocasião, ele fez o único gol da Canarinho na derrota por 2 a 1 para a Sérvia, na grande final. Em 2018, chegou a ser convocado por Tite para amistoso do Brasil depois a Copa do Mundo da Rússia.



Andreas Pereira em ação durante jogo do Fulham AFP

CHEGADA DE DORIVAL



Em janeiro deste ano, a CBF confirmou a contratação de Dorival Júnior para o cargo de técnico da seleção brasileira masculina principal. O treinador, vale lembrar, chegou a trabalhar por um breve período com Andreas no Flamengo, em 2022.

Em meio aos compromissos na Europa , Dorival visitou o meio-campista em um dos treinos do Fulham, em Londres. Segundo o site, o treinador deixou claro que tem Andreas no radar.

"O Dorival me conhece, é a primeira vez que um treinador que eu joguei junto está na Seleção. É uma vantagem por ele saber das minhas qualidades, saber do que eu posso adicionar ao time, e isso ajuda bastante. A esperança ficou ainda maior, mas, claro, eu preciso fazer a minha parte, como estou fazendo no clube, mantendo o foco e preparado", contou Andreas.