Pep Guardiola é um dos melhores técnicos do mundoAFP

Publicado 23/02/2024 15:45 | Atualizado 23/02/2024 15:46

Um dos melhores técnicos do planeta, o espanhol Pep Guardiola revelou ter o desejo de treinar uma seleção em uma Copa do Mundo. O atual treinador do Manchester City, que tem contrato até o meio do ano que vem, falou sobre a possibilidade.

"Não sei quem me quer. Para trabalhar em uma seleção, eles precisam te querer, como nos clubes. Não sei quando, daqui a cinco, dez ou 15 anos, mas gostaria de disputar uma Copa do Mundo como técnico", contou, em entrevista à ESPN.

Além disso, Guardiola voltou a defender Haaland, atacante do City que vem sofrendo críticas na Inglaterra. Ele ressaltou a pressão que os jogadores recebem e citou brasileiros como Pelé, Romário, Ronaldo, Rivaldo e Neymar.



"Não é exclusividade de Haaland ou Guardiola. É assim. Eles estão esperando que não marque 56 gols. Estão esperando que falhe. Sempre foi assim. Com Pelé, Romário, Ronaldo, Rivaldo, Neymar... Com todos. Se você quiser lutar contra isso, está perdido. A questão é dizer: 'Quando o árbitro apita, eu jogo, você não. Agora vou provar que você está errado e eu estou certo'", ponderou.

O treinador ainda comentou as críticas que recebeu ao longo da carreira: "Quando você chega e está lá, todo mundo quer te tirar do topo. Uma vez é dinheiro, outra vez é Lionel Messi e seus companheiros, outra vez é que o Bayern sempre vence. Eles tendem a duvidar do valor, é normal. Quando você não ganha, eles querem subestimar isso. Os rivais quero vencê-lo e os críticos querem tirar seu valor".