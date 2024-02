Haaland tem 27 gols em 30 jogos pelo Manchester City nesta temporada - Justin Tallis / AFP

Publicado 28/02/2024 12:40

Inglaterra - O norueguês Haaland marcou, mais uma vez, cinco gols em uma partida com a camisa do Manchester City. O time inglês venceu o Luton Town, na última terça-feira (27), por 6 a 2, em jogo válido pela Copa da Inglaterra. Ele celebrou, e garantiu estar retornando ao seu mais alto nível após a lesão no pé.

"Estou entrando em forma e estou voltando ao meu melhor, finalmente. Estou me sentindo bem, é um sentimento maravilhoso. Estamos chegando perto do nosso pico. São tempos animadores pela frente. Estamos prontos para atacar", declarou.

Além de Haaland, o belga Kevin De Bruyne teve atuação de destaque. Ele foi o responsável por dar quatro assistências para o norueguês na partida. "É uma conexão muito boa. Acho que ambos sabemos o que queremos um do outro. Nos olhamos constantemente durante o jogo. Ele é inteligente, e eu gosto de jogar com caras espertos. É claro que ele tem uma influência massiva. Olha só o que ele faz", afirmou o atacante.

Com o grande desempenho diante do Luton Town, o norueguês chegou a 27 gols em 30 jogos pelo Manchester City nesta temporada, em todas as competições. Haaland é o artilheiro do Campeonato Inglês, da Copa da Inglaterra e briga na Liga dos Campeões.