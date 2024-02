Neymar vestiu a camisa do PSG por seis temporadas - Anthony Wallace / AFP

Publicado 28/02/2024 13:40

Nas redes sociais, Neymar curtiu uma postagem com críticas relacionadas ao PSG mais uma vez. Depois de Mbappé, o alvo da vez foi Dembélé, atacante que herdou a camisa 10 que o brasileiro usava no time parisiense. O craque do Al-Hilal, da Arábia Saudita, reagiu com um emoji rindo ao texto indicando que o francês tem menos gols que ele pelo clube em 2023/24.

"Uma curiosidade para vocês rsrs. Gols com a camisa do Paris Saint-Germain nesta temporada: Neymar, 2. Dembélé, 1", afirma a postagem.

Reação de Neymar ao post que compara gols com Dembélé pelo PSG em 2023/24 Reprodução / Instagram Os gols de Neymar foram feitos na pré-temporada, em amistoso contra o Jeonbuk, da Coreia do Sul, no ano passado. O jogo marcou o retorno do camisa 10 aos gramados depois de mais de cinco meses parado por lesão no tornozelo direito. Já o de Dembélé saiu em vitória do PSG sobre o Monaco, pelo Campeonato Francês, em novembro.

Dembélé foi anunciado pelo PSG três dias antes da contratação de Neymar ser oficializada pelo Al-Hilal. O clube francês pagou cerca de R$ 267 milhões pela chegada do atacante. Até aqui, ele tem 28 jogos pelo time parisiense em 2023/24, com um gol marcado e nove assistências.