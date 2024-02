Mbappé participou de jantar o presidente da França, Emmanuel Macron, e Tamim bin Hamad al-Thani, emir catariano e acionista majoritário do PSG - Yoan Valat / AFP

Mbappé participou de jantar o presidente da França, Emmanuel Macron, e Tamim bin Hamad al-Thani, emir catariano e acionista majoritário do PSGYoan Valat / AFP

Publicado 28/02/2024 14:54

França - Perto de se transferir para o Real Madrid, conforme amplamente noticiado pela imprensa europeia, Kylian Mbappé foi muito bem recebido no Palácio do Eliseu na noite de terça-feira. O atacante do Paris Saint-Germain esteve na residência oficial do presidente da França, Emmanuel Macron, para um jantar de gala oferecido em razão da visita oficial de Tamim bin Hamad al-Thani, emir catariano e acionista majoritário do Paris Saint-Germain por meio do fundo de investimentos soberano do Catar.

Também estiveram presentes ministros, empresários e membros da alta sociedade francesa, além do presidente do clube parisiense, Nasser Al-Khelaifi. De acordo com o jornal Le Parisien, Mbappé e os demais convidados tiveram como prato principal a raríssima lagosta azul da Bretanha, preparada pelo chef Christian Le Squer e acompanhada de manteiga com trufa e batatas assadas. A entrada foi composta por aspargos brancos grelhados e caviar.

Quando o convite a Mbappé foi tornado público, especulou-se sobre a possibilidade de que o encontro serviria para Macron persuadi-lo a ficar no PSG, até porque em 2022, outro momento em que o atacante vinha sendo apontado como reforço do Real Madrid, o presidente francês fez apelos públicos pela permanência do astro do futebol nacional.

Nesta terça-feira, o canal francês RMC exibiu o momento em que Mbappé chegou ao jantar de gala e cumprimentou Macron. "Você vai criar mais problemas para nós", disse o presidente ao jogador, em um dos poucos trechos audíveis da conversa. Ao lado deles no momento, o emir Tamim bin Hamad al-Thani também se dirigiu ao atacante. "Boa sorte", afirmou, mas não é possível saber o contexto.

O Le Parisien relatou outro momento do jantar, no qual Mbappé, a primeira-dama Brigitte Macron e o Emir do Qatar se afastaram e conversaram longe dos ouvidos mais curiosos. Uma fonte disse ao jornal que o presidente francês não mencionou a iminente mudança do atacante para Madri. O único comentário de Macron sobre o jogador de 25 anos foi sobre "o quanto ele se destacou na final da Copa do Mundo e o quanto fez a França vibrar durante uma final inesquecível".

MBAPPÉ NO REAL MADRID

Segundo o jornal Marca, da Espanha, o contrato de Mbappé com o Real Madrid já foi assinado. O vínculo vai durar cinco anos. A transferência não terá custo para a equipe espanhola, já que Mbappé não renovará o contrato com o PSG, válido até o meio deste ano. Na última semana, o atacante da seleção francesa informou a Nasser Al Khelaifi, presidente do PSG, que não vai ficar no clube ao fim da temporada europeia, que acaba em junho. Grandes veículos de imprensa franceses, como L'Équipe e RMC Sports, publicaram a informação.

O Marca informou que Mbappé até recebeu propostas de outros clubes, mas não teve interesse em ouvi-las por já estar decidido pelo Real Madrid. Ainda não se sabe qual será o salário do astro, mas é esperado que seja o mais alto do elenco. Mesmo assim, a quantia será menor do que o que era pago ao jogador na França.

Caso renovasse com o PSG, ele receberia mais 90 milhões de euros (R$ 482 milhões na cotação atual). Isso foi acertado na renovação do craque com o clube feita em 2022. Na época, o PSG pagou 130 milhões de euros (R$ 696 milhões) em luvas, além de 70 milhões de euros (R$ 375 milhões) no primeiro ano de contrato e 80 milhões de euros (R$ 428 milhões) no segundo. Recentemente, foi noticiado que o astro francês fez uma pedida salarial de R$ 270 milhões anuais ao Real. O clube espanhol pagaria mais luvas de 120 milhões de euros (R$ 640 milhões).