LDU treinou no Ninho do Urubu e encerrou a preparação para enfrentar o Fluminense pela RecopaDivulgação/LDU

Publicado 28/02/2024 14:50

Rio - No Rio de Janeiro, a LDU deu sequência às atividades para o confronto contra o Fluminense, na quinta-feira (29), pela Recopa Sul-Americana, no CT Ninho do Urubu, do Flamengo. Nas redes sociais, o clube equatoriano agradeceu ao Rubro-Negro pela hospitalidade.

A LDU desembarcou no Rio de Janeiro na noite da última segunda-feira (26). A delegação equatoriana chegou ao Rio de Janeiro com uma camisa provocativa ao Fluminense , com referência às finais de 2008 e 2009, quando sagrou-se campeã da Libertadores e Sul-Americana, respectivamente, no Maracanã.

Além disso, os equatorianos barraram os jornalistas brasileiros de participarem da coletiva de imprensa do técnico Josep Alcácer. No Equador, o Fluminense permitiu a participação dos jornalistas equatorianos na véspera e após o jogo.

Fluminense e LDU decidem um título continental pela terceira vez na história. Os equatorianos conquistaram a Libertadores de 2008 e a Sul-Americana de 2009. Eles largaram na frente pelo título da Recopa com a vitória por 1 a 0 na altitude de Quito. O Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para sagrar-se campeão. Em caso de empate no placar agregado, o jogo irá para prorrogação. Se a igualdade persistir, a decisão será nos pênaltis.