Cristiano Ronaldo gesticula para a torcida adversária - Reprodução Twitter / @SaudiLeagueBuzz

Publicado 28/02/2024 16:31

Arábia Saudita - Cristiano Ronaldo, enfim, depôs sobre o gesto obsceno no Campeonato Saudita . O craque português foi investigado pelo Comitê Disciplinar da Liga Saudita após responder uma provocação dos torcedores do Al-Shabab.

"Eu respeito todos os clubes. O movimento de braço expressou força e vitória. Não tinha a intenção de ser vergonhoso ou obsceno. Na Europa estamos acostumados com isso", disse o craque português.

O gesto de Cristiano Ronaldo causou "ressentimento entre muitos torcedores e assistentes". A decisão do Comitê Disciplinar deve ser anunciada nos próximos dias. O craque português pode pegar gancho de jogos e multa.

Caso seja suspenso, Cristiano Ronaldo desfalcará o Al-Nassr diante doAl-Hazm e do Al Raed, ambos pelo Campeonato Saudita, nos dias 29 de fevereiro e 7 de março, no Al-Awwal Park. O Al-Nassr é o vice-líder da competição com 52 pontos e está sete atrás do líder Al-Hilal.