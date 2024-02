Hamilton liderou o treino livre 2 do GP do Bahrein - GIUSEPPE CACACE / AFP

Publicado 29/02/2024 13:27

Rio - A Mercedes foi o grande destaque do primeiro dia de treinos livres do GP do Bahrein, a primeira etapa da temporada de 2024 da Fórmula 1. Lewis Hamilton foi o mais rápido com giro de 1m30s374, seguido pelo companheiro George Russell, que ficou 0,206s atrás. O veterano Fernando Alonso, da Aston Martin, completou o pódio da atividade.

Atual tricampeão, Max Verstappen, da Red Bull, foi o sexto mais rápido no primeiro e segundo treino. No treino livre 2, onde os pilotos costumam fazer testes de ritmo de classificação, holandês fez um giro de 1m30s851, ficando 0,477s atrás do líder Lewis Hamilton. Verstappen reclamou de problemas mecânicos, especialmente em mudanças de marcha do RB20.

Já no primeiro treino livre do dia, o piloto Daniel Ricciardo, da Visa Cash App RB, foi o líder com uma volta rápida de 1m32s869. Ele ficou 0s032 à frente de Lando Norris, da McLaren. Norris, inclusive, foi o último no treino livre 2, mas deu apenas duas voltas e abortou a sua única tentativa de volta rápida após cometer um erro.

A primeira etapa do calendário da Fórmula 1 será realizada no sábado (2), às 12h (de Brasília), no Circuito de Sakhir, no Bahrein. A classificação acontece nesta sexta-feira (1), às 13h, para definir as posições do grid da corrida. Os GPs do Bahrein e Arábia Saudita, as duas primeiras etapas da temporada, serão no sábado em virtude do do Ramadã, data celebrada pelo Islã nos países muçulmanos.