Fabinho Soldado em apresentação no CorinthiansRodrigo Coca/Corinthians

Publicado 29/02/2024 11:58

Menos de 40 dias após deixar o Flamengo para trabalhar no Corinthians, Fabinho Soldado já vem sofrendo com críticas nos bastidores do time paulista. Segundo o apresentador Benjamin Back, o executivo de futebol já está totalmente "sem clima" em seu novo clube.

Internamente, o trabalho de Fabinho sofre contestação de todos os lados. A forma arrogante de falar do ex-volante , os problemas em lidar com empresários de jogadores e com os próprios atletas são as principais reclamações. Os setores jurídico e administrativo do Corinthians também têm dificuldades em conversar com o dirigente.

Além de todos os problemas de relacionamento, pesa também o fato de Fabinho ter sido contratado com um salário muito acima do padrão do mercado. O executivo de futebol recebe cerca de R$ 250 mil por mês.

Atualmente, a única pessoa que apoia o trabalho de Fabinho no Corinthians é o presidente Augusto Mello.