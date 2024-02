Jogadores do Real Madrid com menina que foi hostilizada por vestir camisa de Vini Jr - Reprodução

Publicado 29/02/2024 16:57

cometido racismo contra uma garota de apenas oito anos que usava uma camisa do atacante Vini Jr. O caso aconteceu em setembro do ano passado, nos arredores do Metropolitano, quando o Real Madrid enfrentou o Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol. Espanha - A Polícia Nacional da Espanha prendeu um suspeito de terO caso aconteceu em setembro do ano passado, nos arredores do Metropolitano, quando o Real Madrid enfrentou o Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol.

Na época, em entrevista à rádio espanhola "SER", a tia da criança relatou que, além dos insultos racistas, sua sobrinha recebeu ameaças de morte.

"Sou Atlético desde que nasci. Começaram a cantar "Vikingo não", "macaco", "preta de m****". Não sabia que era com a gente, jamais imaginaria que era por causa da menina. Até que um cara se aproximou, me deu uns golpes no braço e disse: "Sai daqui ou vamos matar essa criança de m****". Uma barbaridade os insultos e tudo mais. Aí você olha e vê muita gente, uma multidão apontando para a garota, a insultando e xingando", relatou.