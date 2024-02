Ganso acredita na virada do Fluminense na Recopa Sul-Americana - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Ganso acredita na virada do Fluminense na Recopa Sul-AmericanaMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 29/02/2024 16:24

Rio - O Fluminense terá a chance de conquistar mais um título no Maracanã. O Tricolor enfrenta a LDU, do Equador, nesta quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana. Após perder a partida de ida por 1 a 0, na altitude de Quito, o Time de Guerreiros terá que reverter o placar para levantar mais uma taça. O meia Ganso crê na reviravolta e pediu apoio da torcida tricolor.

"Essa é mais uma final muito importante para a gente. Mais uma vez no Maracanã, com todo o apoio do nosso torcedor, que vai lotar as arquibancadas e fazer uma linda festa. Nós nos preparamos muito bem para essa partida. Sabemos das qualidades do adversário e que não será fácil, mas temos tudo para sairmos vencedores", disse o camisa 10.

Nas últimas três finais disputadas no Maracanã, o Fluminense conquistou o título. Em 2022 e 2023, o Tricolor venceu o Flamengo nas finais do Carioca, além de vencer o Boca Juniors, da Argentina, pela final da Libertadores do ano passado. O histórico contra a LDU, no entanto, não traz boas lembranças, já que os equatorianos levaram a melhor no placar agregado na Libertadores de 2008 e Sul-Americana de 2009.

Fluminense e LDU, do Equador, decidem um título continental pela terceira vez na história. No jogo de ida, os equatorianos venceram por 1 a 0, na altitude de Quito. Para conquistar o título da Recopa, o Tricolor das Laranjeiras precisa vencer por dois gols de diferença ou mais. Em caso de empate no placar agregado, o jogo irá para a prorrogação. Se o empate persistir, a decisão será nos pênaltis.