Jogadores da seleção brasileira feminina comemoram gol marcado na vitória sobre o Panamá - Leandro Lopes/CBF

Jogadores da seleção brasileira feminina comemoram gol marcado na vitória sobre o PanamáLeandro Lopes/CBF

Publicado 29/02/2024 16:47 | Atualizado 29/02/2024 16:48

Estados Unidos - O Brasil enfrentará a Argentina nas quartas de final da Copa Ouro Concacaf. A partida acontecerá na madrugada de domingo, 3, a partir de 0h15 (de Brasília), no Estádio BMO, em Los Angeles, Califórnia.

A seleção brasileira, vale lembrar, fechou a fase de grupos com 100% de aproveitamento ao vencer Porto Rico (1 a 0), a Colômbia (1 a 0) e o Panamá (5 a 0).

Dessa forma, foi a líder do Grupo B e a segunda colocada no ranking geral. Já a Argentina foi a terceira colocação do Grupo A e a sétima no ranking geral.

Se avançar, o Brasil enfrentará o vencedor do confronto entre México e Paraguai. Estas duas seleções também se enfrentarão no domingo, mas às 19h (de Brasília).

VEJA OS CONFRONTOS DAS QUARTAS DE FINAL

Sábado (02/03/2024)

Canadá x Costa Rica, a partir de 21h

Domingo (03/03/2024)



México x Paraguai, a partir de 19h



Estados Unidos x Colômbia, a partir de 22h15

Brasil x Argentina, a partir de 0h15