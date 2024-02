Jogador Daniel Alves e a modelo Joana Sanz - Reprodução/Redes sociais

Jogador Daniel Alves e a modelo Joana SanzReprodução/Redes sociais

Publicado 29/02/2024 17:39

Espanha - A esposa de Daniel Alves, Joana Sanz, comemorou o retorno do jogador à lista de lendas do Barcelona . Por meio do Instagram, a modelo compartilhou uma foto da matéria com a notícia e escreveu: "A César o que é de César". Este é o trecho de uma famosa passagem bíblica, também usada como ditado popular. Ela significa que cada um deve receber o que é seu. Confira abaixo:

Publicação de Joana Sanz no story do Instagram Foto: Reprodução/Instagram @joanasanz

CASO DANIEL ALVES

Condenado a quatro anos e meio de prisão , Daniel Alves deve recorrer da decisão, assim como a promotoria e a defesa da vítima, que pedem punição maior. A imprensa espanhola especula que o Barcelona deve deixar o brasileiro na página até a sentença em última instância do caso.

Daniel Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisão pela juíza Isabel Delgado Pérez, da 21ª Seção da Audiência de Barcelona, por estupro. O ex-jogador brasileiro ainda terá que cumprir um período de cinco anos em liberdade vigiada depois da pena na prisão, além de pagar uma indenização de 150 mil euros (R$ 805 mil) por danos morais e físicos e arcar com as custas do processo.