Vini Jr sofreu racismo no Estádio de Mestalla, do Valencia, em maio de 2023 - Jose Jordan / AFP

Publicado 29/02/2024 21:05

Espanha - Cerca de nove meses depois dos ataques racistas sofridos, o atacante brasileiro Vini Jr. retornará ao Mestalla, casa do Valencia, para uma partida pelo Campeonato Espanhol. Pensando na repercussão do último caso e para evitar novo episódio, a diretoria do clube mandante elabora um plano especial para detectar rapidamente possíveis atos discriminatórios.

O diretor corporativo do Valencia, Javier Solis, teve reuniões com o diretor de relações institucionais do Real Madrid, Emilio Butragueno, para explicar a ação e amenizar a tensão entre as partes desde o confronto em questão, no dia 21/5/2023. As informações são do "The Athletic".



Está sendo preparada pelo clube a mensagem "Mestalla é a casa de todos", como uma ação anti-racismo que deve ser exposta nos telões do estádio, em placar na entrada e até mesmo em banners.

O caso de racismo sofrido por Vini Jr. contra o Valencia na última temporada nacional ligou o alerta da LaLiga, que reafirmou seu compromisso na luta contra o racismo, e até mesmo do rival do Real Madrid neste sábado (2/3), que organizou campanha contra a discriminação, mas que sequer fez um pedido formal de desculpas ao brasileiro após o episódio.