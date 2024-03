Yatan Bueno foi prata no Europeu de Jiu-Jitsu 2024 - (Foto: Ana Assis Fotografia / @a.assisfoto)

Yatan Bueno foi prata no Europeu de Jiu-Jitsu 2024(Foto: Ana Assis Fotografia / @a.assisfoto)

Publicado 01/03/2024 09:00 | Atualizado 01/03/2024 09:43

Atleta da equipe Fratres JJ e um dos bons nomes da atual geração de competidores faixas-preta, Yatan Bueno quer disputar, em 2024, o seu primeiro Grand Slam da IBJJF, que consiste em lutar os campeonatos Europeu, Pan, Brasileiro e Mundial de Jiu-Jitsu em sequência.



A primeira etapa desse plano aconteceu em janeiro passado, quando Yatan Bueno ficou com a medalha de prata no Europeu de Paris, na França. Na ocasião, ele perdeu a final do pesadíssimo por uma vantagem para Gutemberg Pereira.



"Bom, 100% satisfeito eu não estou, acabei ficando em segundo no Europeu, mas sigo trabalhando duro para terminar essa minha primeira temporada de Grand Slam da IBJJF da melhor forma possível. Estou treinando duro, tanto eu como toda a equipe, e acertando algumas coisas como psicólogo, nutricionista e preparação física para chegar com tudo nas próximas competições", afirmou o faixa-preta.