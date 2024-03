Keno tinha contrato até 2024 e renovou por mais um ano com o Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 03/03/2024 12:23 | Atualizado 03/03/2024 13:32

planejamento de manter a maior parte do elenco campeão da Libertadores até pelo menos o fim de 2025, ano em que disputa o novo Mundial de Clubes da Fifa. Agora foi a vez de Keno acertar a renovação de contrato por mais um ano. Fluminense segue o, ano em que disputa o novo Mundial de Clubes da Fifa. Agora foi a vez de Keno acertar a renovação de contrato por mais um ano.

O atacante, que deu as duas assistências para os gols de Germán Cano e John Kennedy na vitória por 2 a 1 sobre o Boca Juniors, na final da Libertadores de 2023, tinha contrato até o fim de 2024.



"Fico feliz por essa renovação. Espero que a gente possa fazer um grande ano, como foi um 2023de vitórias e de alegria. Que possamos conquistar vários títulos em 2024", celebrou Keno.



O HOMEM DAS DUAS ASSISTÊNCIAS DA #GloriaEterna TÁ RENOVADO COM O FLU ATÉ O FIM DE 2025!



O atacante, que chegou em janeiro de 2023, teve um início complicado, com lesão muscular, mas, quando conseguiu uma sequência de jogos, rapidamente conquistou uma vaga no time como Fernando Diniz.



Keno soma 57 partidas pelo Fluminense, com seis gols marcados e 12 assistências. Ele conquistou a Libertadores e o Campeonato Carioca de 2023, e a Recopa de 2024.



Além do atacante, o Tricolor já renovou com Martinelli e Samuel Xavier este ano. E já havia acertado com Fábio, John Kennedy, John Arias, Germán Cano e Ganso. Felipe Melo tem contrato até o fim de 2024 e avalia a aposentadoria.