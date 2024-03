Fernando Diniz em entrevista coletiva após derrota do Fluminense para o Botafogo - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 03/03/2024 19:36

Rio - O time inicial do Fluminense na derrota por 4 a 2 para o Botafogo foi o grande assunto da entrevista coletiva de Fernando Diniz. O técnico do Tricolor explicou o motivo da rotação no elenco após a conquista da Recopa Sul-Americana, contra a LDU, e alegou cansaço de alguns jogadores antes do Clássico Vovô.

"Time que foi a campo é porque achei importante rodar. Temos jogadores pra isso, tivemos um jogo muito desgastante (contra LDU), em que muitos jogadores relataram cansaço e que dobraram com o Flamengo. Preferimos colocar um time com mais saúde", disse.

O Fluminense foi presa fácil para o Alvinegro logo nos primeiros minutos de jogo. O time comandado pelo interino Fábio Matias, também repleto de reservas por conta do duelo de ida com o Bragantino, pela Libertadores, abriu 2 a 0 sem dificuldades e, no fim, mesmo após ter levado o empate, conseguiu marcar mais dois aproveitando os espaços.

"Os gols foram determinante para o que foi o jogo. Os gols não tiveram a ver com o meio de campo. Se não tivesse vencido a LDU teria perguntas falando sobre ter ido muito para frente. E o Botafogo hoje também soube aproveitar, não quero tirar o mérito deles."

A ausência de triunfos em clássicos tem incomodado a torcida tricolor mesmo com as conquistas recentes - com o resultado contra o Botafogo, já são 11 de jejum. Para Diniz, isso não tem relevância na rotina do elenco campeão da América.

"O resultado do clássico não impacta no dia a dia. Minha vontade sempre foi de ganhar todos os jogos. Temos que continuar trabalhando para melhorar para que no próximo clássico a gente vença. Temos que trabalhar e procurar fazer o nosso melhor em todas as partidas. Melhorar o que aconteceu no jogo de hoje e que não conseguimos vencer", destacou.